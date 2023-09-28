مصادر سودانية تنفي توجه البرهان إلى السعودية لعقد لقاء مع حميدتي

نفت مصادر سودانية مطلعة توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، من مدينة بورتسودان إلى أي دولة، وفقا لما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية.

وأكدت المصادر أن البرهان لم يغادر مدينة بورتسودان إلى أي دولة أخرى ومنها المملكة العربية السعودية لعقد لقاء وصف بالمرتقب بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، وأن رئيس مجلس السيادة يمارس مهامه الدستورية بشكل اعتيادي داخل مدينة بورتسودان وأنه التقى اليوم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وفق برنامجه اليومي.

يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية كانت قد ذكرت أن البرهان توجه إلى السعودية لعقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع لبحث الإتفاق حول منبر جدة التفاوضي لإنهاء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.