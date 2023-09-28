دبلوماسي روسي: موسكو لا ترى ضرورة لاستخدام الأسلحة النووية

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 02:36 م

أكد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من الأسلحة كونستانتين جافريلوف، ضرورة عدم الانسياق وراء التكهن باستخدام بلاده للأسلحة النووية لأن موسكو لا ترى ضرورة لاستخدامها.

وقال جافريلوف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الخميس/ تعقيبا على المناقشات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في ظل الوضع الراهن في أوكرانيا - "إن الأمريكيين صرحوا بتكهناتهم بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ولكننا لم نفعل ذلك مطلقا، فلدينا مبادئ توجيهية ونظريات تحدد متى وأين يمكن استخدام هذه الأسلحة النووية، ونحن نلتزم بصرامة بهذه المبادئ والنظريات ولا يستحق الأمر التكهن".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "هذه أسلحة خطيرة للغاية، ونحن قادرون على التعامل مع التحديات الحالية بالوسائل المتاحة لنا، كما أن صناعتنا الدفاعية تنمو".

وفيما يتعلق بإرسال بريطانيا قذائف من اليورانيوم المخصب إلى كييف، قال جافريلوف "إن هذا الأمر يدعو للقلق لأن هذه الأسلحة تلوث التربة المحلية وتجعل مناطق واسعة غير صالحة للاستخدام".