مصرع شاب دهسا بطريق مركز إطسا في الفيوم

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 02:33 م

شهد طريق قرية مطول التابعه لمركز إطسا بالفيوم حادثا دهسا لشاب أثناء عبوره الطريق، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فإصطدم بالطريق.



وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الطريق الدائري، فيما توقفت حركة المرور بصورة جزئية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس مروّع علي طريق قرية مطول بمركز إطسا بالفيوم، ووجود متوفي.

وأسفر حادث الطريق عن مصرع “يوسف احمد عيسي 17سنة”٠

فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



وتم تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي أمره بسرعه ضبط السائق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواها الأخير عقب الإنتهاء من إستخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.