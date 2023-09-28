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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي تواجه فاب الكاميروني في بداية المشوار ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال

فريق يد الاهلي
فريق يد الاهلي
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تلقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تعديلًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بخصوص مواعيد مباريات بطولة إفريقيا أبطال الدوري المقرر انطلاقها اليوم في الكونغو.
ووفقًا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جاءت مواعيد مباريات رجال يد الأهلي كالتالي:
يفتتح فريق يد الأهلي مشواره في البطولة عندما يواجه فاب الكاميروني في الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بس إم سي الكونغولي يوم 30 سبتمبر الجاري في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق و جي اس كيه الكونغو الديمقراطية يوم 2 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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كرة اليد رجال بالنادي الأهلي بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد بطولة إفريقيا أبطال الدوري فاب الكاميروني
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