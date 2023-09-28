مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.