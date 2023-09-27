موسكو: نأمل أن تستجيب أرمينيا لإشاراتنا بشأن ملف العلاقات بين البلدين

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أمل روسيا في أن تلقى تصريحاتها وإشارتها الخاصة بالعلاقات مع أرمينيا؛ آذانا صاغية من جانب السلطات في يريفان، وأن يتم وضع جميع الاتفاقيات الثنائية بين موسكو ويريفان موضع التنفيذ.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أما بالنسبة للاتصالات بين روسيا وأرمينيا، فهي مستمرة على مختلف المستويات. ونتوقع أن يتم سماع إشاراتنا واستقبالها بطريقة مناسبة، إذ تعتز روسيا دائمًا بعلاقات التحالف مع أرمينيا".

وأضافت: "نمضي قدمًا على أساس أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي سيستمر تنفيذها بما يصب في مصلحة شعبي البلدين".

وصرحت زاخاروفا - في وقت سابق - بأن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضحت أن واشنطن وبروكسل تحاولان إقناع القيادة الأرمينية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن أرمن ناجورنو كاراباخ.