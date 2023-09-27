أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة الصين للتنس

نجحت نجمة التنس التونسية أنس جابر، مساء اليوم الأربعاء، في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة الصين للتنس، بعد التغلب على نظيرتها الألمانية تمارا كورباتش في دور الـ16.

وواصلت أنس جابر التألق في البطولات الدولية للتنس، بعد فوزها على تمارا كورباتش بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و 6-2، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ16 من بطولة نينجبو الصينية للتنس.

وتفوقت وزيرة السعادة التونسية المصنفة السابعة عالميًا على كورباتش، باستخدامها «الدروب شوت»، التي ساعدتها في فرض السيطرة على المباراة.

وكانت أنس جابر، فازت على الفرنسية ديان باري، المصنفة الـ81 عالميًا في الدور الأول من بطولة نينجبو الصينية للتنس.

وتواجه أنس جابر، الروسية زفوناريفا في ربع نهائي بطولة الصين للتنس، غدًا الخميس، بعدما أزاحت ديان باري وتمارا كورباتش في الدور الأول والثاني من المسابقة.