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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أشرف رشاد يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بالمولد النبوي

أشرف رشاد
أشرف رشاد
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تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية ، للحزب بأرق التهاني القلبية إلى الرئيس السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رشاد , في تصريحات له، إنه تزامنًا مع احتفالنا بمولد خير الأنام الذي أضاء للبشرية طريق الهدى، نحن على موعد مع عبور جديد لوطننا لنعزز ما تحقق من نجاحات ونواصل المسير لترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وأشار إلى أنه يتحتم علينا ونحن نحتفي بمولده ﷺ أن نتأسى بسيرته العطرة في حب الأوطان والوقوف صفًا واحدًا ضد أعدائنا ونعمل على نشر سماحة ديننا الوسطي..

وتابع رشاد : "كل عام ومصر وشعبها في سلام ومحبة ووئام وتسامح ومحبة.. وكل عام ووطننا ناهضًا عزيزًا أبيّا تحت قيادة زعيم الأمة العربية الرئيس السيسي".

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المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المولد النبوى الشريف
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