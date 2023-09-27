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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنانة ندى بسيونى توجه رساله إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ

ندى بسيونى
ندى بسيونى
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وجهة الفنانة ندى بسيونى رسالة تقدير وإحترام إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى، وذلك عقب ظهوره فى حلقه تلفزيونيه أمس.

وعلقت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فى رسالة خاصة إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ وقالت "كاريزما وذكاء فى الحوار وثبات إنفعالى وقوة شخصية، والأهم حبك للكيان النادى الأهلى".

وتابعت "على رأي المثل حبيبك يبلعلك الزلط، عدوك يتمنالك الغلط، المثل ده فى حبك الأهلى طبعاً".

ويشار أن الكابتن سيد عبدالحفيظ قد تم رحيله عن النادى الأهلى من منصب مدير الكرة، بعد إبلاغة بالقرار نهاية الموسم الماضى، فى مفاجأة كبيره بعد فترة عمل داخل جدران القلعه الحمراء لمدة ١٣ عامًا.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيونى مسلسل "أعمل إيه"، بطولة خالد الصاوى، صابرين، ندى بسيونى، هناء الشوربجى، طارق عبد العزيز، محمد مهران، ألحان المهدى، إيمان الجندى، نهال عنبر والإخراج أحمد عبد الحميد.

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ندى بسيونى النادي الاهلي سيد عبدالحفيظ خالد الصاوي صابرين
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