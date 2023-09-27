الفنانة ندى بسيونى توجه رساله إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ

وجهة الفنانة ندى بسيونى رسالة تقدير وإحترام إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى، وذلك عقب ظهوره فى حلقه تلفزيونيه أمس.

وعلقت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فى رسالة خاصة إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ وقالت "كاريزما وذكاء فى الحوار وثبات إنفعالى وقوة شخصية، والأهم حبك للكيان النادى الأهلى".

وتابعت "على رأي المثل حبيبك يبلعلك الزلط، عدوك يتمنالك الغلط، المثل ده فى حبك الأهلى طبعاً".

ويشار أن الكابتن سيد عبدالحفيظ قد تم رحيله عن النادى الأهلى من منصب مدير الكرة، بعد إبلاغة بالقرار نهاية الموسم الماضى، فى مفاجأة كبيره بعد فترة عمل داخل جدران القلعه الحمراء لمدة ١٣ عامًا.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيونى مسلسل "أعمل إيه"، بطولة خالد الصاوى، صابرين، ندى بسيونى، هناء الشوربجى، طارق عبد العزيز، محمد مهران، ألحان المهدى، إيمان الجندى، نهال عنبر والإخراج أحمد عبد الحميد.