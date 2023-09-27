رئيس بولندا يتفقد المنطقة الشرقية للتعرف على الوضع على الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا

تفقد الرئيس البولندي أندريه دودا المنطقة الشرقية لبلاده للتعرف على الوضع الحالي على الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا ولقاء مسئولي الدوريات والجنود ورجال الشرطة الذين يعملون على حماية الحدود البولندية.

وذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي رافق الرئيس البولندي خلال زيارته للمنطقة الشرقية للبلاد، مشيرا إلى أنهما التقيا مسئولي حرس الحدود في بلدة "ولوداوا"، وذلك وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

وأضاف الراديو الإخباري أن مسئولي حرس الحدود أطلعوا الرئيس ووزير داخليته على الوضع الحالي على الحدود مع أوكرانيا التي مزقتها الحرب ومع بيلاروسيا حليفة روسيا.

وقال الرئيس البولندي: "إن مسئولي حرس الحدود مدعومين بالجنود يدافعون عن حدود بولندا والاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.. إنهم يدافعون عن أمن الشعب البولندي وأمن أطفالنا ومستقبلنا".

وأشاد دودا بأفراد حماية الحدود البولنديين، مؤكدا أنهم يؤدون واجباتهم بإحساس كبير بالمسئولية واحترافية استثنائية وتضحية غير عادية.