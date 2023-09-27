دور الأدب في الأعمال المسرحية والدرامية بـ"ثقافة بورسعيد"

شهد نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد، لقاء أدبيا بعنوان "دور الأدب في الأعمال المسرحية والدرامية"، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وأدار اللقاء د. صافي يونس، وشارك به الفنان هشام إسماعيل، والمخرج المسرحي سمير زاهر. وبحضور كوكبة من أدباء وشعراء بورسعيد من أعضاء نادي الأدب ورواده.

تحدثت د. صافي يونس عن أهمية النص الأدبي في العمل الفني سواء كان عملا مسرحيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا، حيث النص الأدبي هو الأساس الذي يبنى عليه العمل ومنه يستمد قوته.

واستعرض المخرج سمير زاهر مسيرة المسرح المصري في الفترة من 1952 وحتى انتصار أكتوبر 1973 وتحدث عن شكل المسرح أثناء وبعد ثورتي، 25 يناير و30 يونيو، كما أشار إلى إسهامات الروايات الأدبية في تقديم الأعمال السينمائية الخالدة والتي ساهمت في بناء الشخصية المصرية، وقدم بعض النماذج لأعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم ويحيى حقي، ويحيى الطاهر عبد الله، كما أشار إلى دور الثورات والحروب والأحداث السياسية الكبرى التي ساهمت في ظهور المدارس الأدبية والفنية المتنوعة.

وتحدث الفنان هشام إسماعيل عن أهمية النص الأدبي في تكوين العمل الفني، مشيرا إلى افتقارنا في الوقت الحالي للكتابة الأدبية الجديدة، منتقدا الأخطاء التي تسببت في تدهور الحالة الفنية منها ما نراه على منصات السوشيال ميديا والتي تهدف إلى الانتشار السريع وتحقيق ربح مادي مع عدم توفير الدعايات اللازمة للأعمال الفنية الحقيقية، كما أعرب عن مدى أسفه لعدم تسليط الضوء بالشكل الكافي على المواهب الجديدة وتشجيعها.

أعقب ذلك تكريم الشاعر عادل الشربيني رئيس نادي الأدب، للفنان هشام إسماعيل، وقدم له درع نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد.

الفعاليات جاءت ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

وفي سياق آخر، واحتفالا بالمولد النبوي الشريف، نظم فرع ثقافة بورسعيد أمس حفلا فنيا، تضمن عرضا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني بقيادة الفنان محمد مهران عرضا فنيا غنائيا شمل مجموعة من الابتهالات الأناشيد الدينية منها "ميدلي اللهم صل، آه ياجمالو ياجمالو، المسك فاح، بص على أنوار نبينا" وغيرها.

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