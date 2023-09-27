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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

علم بوركينا فاسو
علم بوركينا فاسو
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أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، عن إحباط محاولة انقلاب، مساء يوم أمس الثلاثاء، ضد النقيب إبراهيم تراوري، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ووفق السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واجادوجو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، عقب معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلاب.

وناشد المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

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السلطات العسكرية بوركينا فاسو محاولة انقلاب
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