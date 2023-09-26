تعليم الأقصر تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمبادرة "الموهوبون العرب" 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلاب الفائزين في مبادرة "الموهوبون العرب" في نسختها الثالثة، والقائمة على الشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

تضمنت قائمة الطلاب الفائزين :- (شهد لؤي محمد الناجح - مدرسة إسنا الثانوية بنات بإدارة إسنا، أريج عبد الحي أحمد السعدي - مدرسة التحرير الثانوية بإدارة الطود، ندا أحمد عبدالباسط - مدرسة الأقصى الإعدادية الجديدة بنات بإدارة الأقصر، عبدالله عباس بصری - مدرسة أرمنت الحيط الاعدادية بنين بإدارة أرمنت، عبد الله طارق محمود - مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بإدارة الأقصر، ريهام عبد العاطي السعدي - مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت، رنا أبو المعارف محمود عمر - مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت، عبد الرحمن أحمد عبدالقادر - مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين بإدارة أرمنت) .

ومن جانبه، تقدم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بأطيب التهاني للطلاب الفائزين، مشيراً إلى أن آلية المبادرة تقوم على ترشيح عدد (١٠) من أفضل الطلاب الذين أتموا شهادة المرحلة الإعدادية هذا العام.

وأوضح خالد، أن الطلاب لابد أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: (أن يكون حاصل على نسبة (٩٥ / ١٠٠) في المجموع الكلي - أن يكون السن من (١٤ - ١٦) سنة - أن يكون حاصل على الدرجة النهائية في مادتي العلوم والرياضيات - أن يكون قد حقق انجازات نوعية في مجالات العلوم والتقنية (مسابقات، أبحاث، أو ابتكارات..).