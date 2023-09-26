أمسيات أدبية احتفالا بـ«المولد النبوي الشريف» في الغربية

شهد فرع ثقافة الغربية إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ضمت الفعاليات ندوة أقيمت بمكتبة قرية الأطفال بعنوان "نبي الرحمة"، استعرض خلالها الشيخ محمد عبد الحميد صقر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية أهم المواقف الإنسانية للرسول الكريم، والتي عبرت عن أهم القيم المجتمعية في كل الأزمان، وكيف أن الله بعثه رحمة للعالمين.

وتوافد عدد من أدباء وشعراء الغربية لقصر ثقافة المحلة الكبرى، للمشاركة في فعاليات الأمسية الأدبية التي أقيمت مساء أمس الاثنين للاحتفال بذكرى مولد الرسول، حيث شهدت الأمسية العديد من القصائد والأبيات الشعرية للاحتفال بهذه الذكرى العطرة من خلال الشعراء: سامي الرفاعي، رئيس نادي أدب المحلة، ومحمد نجيب الجزار، ومنى حمد، وعبد الجواد الحمزاوي، فيما قدم المبتهل ياسر عبد المنعم عددا من التواشيح والابتهالات الدينية.

من ناحية أخرى عقدت بقصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة تثقيفية صباح اليوم الثلاثاء للاحتفال بعيد الفلاح، حيث تم استعراض أهم الإجراءات والحلول التي تقدمها الدولة للنهوض بقطاع الزراعة ومساعدة الفلاح من خلال تقديم الدعم أو الربط بين الفلاح والنقابة للتحدث مع المسئولين حول المشكلات كافة والعمل على وضع حلول عاجلة لها.