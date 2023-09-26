رئيس الجمهورية يكرم أول قطاع الطب البيطري بجامعة المنصورة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم عددًا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد قناة السويس، بمحافظة الاسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء و الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

خلال الاحتفال جرى تكريم مهاب محسن محمد أول قطاع الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمامًا كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة ، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية يعد يومًا تاريخيًا .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد كرم طلاب الجامعات المتفوقين بالقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وذلك بعدما أنهى جلسة فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن".

كان السيسي، التقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

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