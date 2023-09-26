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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم المنيا : الأحد القادم دخول الصفوف الأولى من المراحل التعليمية

تعليم المنيا : الأحد
تعليم المنيا : الأحد القادم دخول الصفوف الأولى
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أصدر اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا تعليماته  المشددة اليوم الثلاثاء لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 ، واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسى جديد .

من جانبه، أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة ، بتوجيه ومتابعة اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية ، مشيرا إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على النحو التالي : اليوم الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر المقبل سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى وهى ( حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى) ، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر ، لافتا إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر .


 

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