مقتل طالب ثانوي بكفر الشيخ بطلق ناري أثناء جلوسه على مقهى

تباشر نيابة دسوق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية،التحقيق فى واقعة مقتل طالب مقيم بمدينة دسوق ، يدعي ياسر هيفر ، 16 سنة، بطلقات نارية من بندقية خرطوش أثناء جلوسه بمقهى علي كورنيش النيل فرع رشيد ، فيما تكثف الأجهزة الأمنية المختلفة من جهودهم للتعرف علي المتهم والقبض عليه.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، أخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ،بتلقيه بلاغاً من قسم شرطة دسوق، يفيد بإصابة طالب ثانوي، بطلقات نارية طائشة من مجهولين أثناء جلوسه ليلا علي مقهي بكورنيش النيل بمدينة دسوق، وذلك عن طريق أحد الأشخاص مجهولي الهوية داخل مركب بنهر النيل.

وترأس العميد حسن قاسم رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالعزيز خفاجي، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ والرائد محمد أبو حطب، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، التحقيقات وذلك لتحديد وضبط المتهم الذي قام بتلك الجريمة.

تبين من التحريات الأمنية والمعاينة وسماع الشهود ،أن ، الشاب المتوفي ، يدعى ،ياسر إبراهيم فايفر 16 سنة، وأفاد التقرير الطبي المبدئي ،بأصابة المجني عليه بطلقتين من خرطوش في الرقبة، وتم دخوله مستشفى المبرة الخاص بمدينة دسوق التي قامت بعمل الإسعافات اللازمة، ، حيث تبين أن حالته العامة غير مستقرة نتيجة استقرار الطلقتين بالرقبة وعمل نزيف داخلي فيما جري تحويله لمستشفى الجامعة بالإسكندرية نظر لخطورة حالته، إلا أنه قد توفي لخطورة حالته.