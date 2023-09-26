المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيهـ لتاجر مواد مخدرة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن عبد الحكم وأسامه عرفه وأمين سري محمد سيد وسعيد برغش.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3369 لسنة 2023 جنايات قسم الصف والمقيدة برقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲۳ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم في مارس الماضي بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، أحرز مخدر الحشيش علي النحو غير المصرح به قانونيا.

وشهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم مقيم بعرب الحصار البحرية بمركز الصف بحيازة وإحراز مواد مخدرة بمسكنه، بالمخالفة لأحكام القانون فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذا لهذا الإذن، ومن خلال جمع المعلومات، أبصره قادما من الطريق المؤدي لمسكنه حاملا حقيبة كتف سوداء اللون، فقام بضبطه وضبط الحقيبة، وأطلعه على تحقيق شخصيته وإذن النيابة العامة وطبيعة مأموريته.

وبتفتيش الحقيبة عثر على عدد 8 قطع كبيرة ومستطيلة الحجم بداخلها مادة داكنة اللون وزنت بميزان النيابة غير الحساس 761 جراما، ثبت معمليا أنها لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات، أقر له بحيازتها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.