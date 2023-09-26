سقوط سائق وعامل بـ 4.500 كيلو حشيش وآيس بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.