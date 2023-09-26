ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط سائق وعامل بـ 4.500 كيلو حشيش وآيس بالتجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
اكياس البلاستيك بقصد الاتجار بالتجمع الخامس لمخدر الحشيش
ads