إعدام ٨٠٠ كيلو حلويات غير صالحة وأطعمة في محافظة دمياط

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط، ومكتب أغذية دمياط اليوم بحملة على مدينة دمياط الجديدة، فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف وتحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية.

واسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بالجملة، حيث تم المرور على عدد 45منشاة غذائية متنوعة، و38منشاة تدار بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7منشأت بها خطر داهم على الصحة العامة تم اعدام 800كيلو اغذية متنوعة منها حلوى الحصان وعروسة المولد التى تحتوى على الوان صناعية

تم اعدام 405لتر زيت طعام سبق استعماله تم ضبط850لتر خل ومياه غازية منتهية الصلاحية ، وتم ضبط 275اغذية متنوعة منتهية الصلاحية.. تم تحرير 83محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وارسالها للنيابة العامة لمتابعة الاجراءات القانونية.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن هناك خارطة عمل للقضاء على قوائم الانتظار وفقا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حصر السلبيات والمعوقات التى تحول دون الانتهاء من قوائم الانتظار والتعاون لايجاد الحلول المناسبة.

واضاف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة،تم عقد اجتماع موسع مع مديرى المستشفى العام ومستشفى الرمد ومستشفى التخصصي ومعهد القلب فى حضور الدكتورة دعاء المحلاوى مدير ادارة نفقة الدولة ومسئول قوائم الانتظار بالمحافظة.

ناقش الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط،مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار والتى تتضمن عدد العمليات التي تم اجرائها وعدد الحالات قيد الانتظار.

