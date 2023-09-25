34.5 مليون يورو من الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصناعة الأدوية بالمغرب

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض بقيمة 380 مليون درهم مغربي (34.5 مليون يورو) لمجموعةDislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة.

ويتكون هذا التسهيل المالي من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة ستيريفارما، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة.

أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف يستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدان بيئيًا بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية.

ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وسيمكّن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد في المغرب. وسيؤدي الاستحواذ على ستيريفارما إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.

وسيصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

وستحصل Dislog أيضًا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءًا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومموّل من خلاله، ويدعمه مرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبي.

Dislog هي الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70،000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. تأسست الشركة في عام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية.

ويدعم برنامج الضمان التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة التمويل والاستثمار في أفريقيا والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي. كما ويدعم عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والضفة الغربية وغزة)، وكذلك في أوروبا الشرقية والقوقاز (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا).

والمغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدًا من موارد البنك في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعًا