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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. استاذ أمراض صدرية يحذر من السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
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قال الدكتور أيمن سيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة سابقا، إن الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السجائر تروج لها على أنها آمنة أكثر من السجائر بشكلها المعروف، مشيرًا إلى أن هذا الكلام للترويج فقط، وثبت أنها تسبب أعراض كثيرة وأمراض مصاحبة للتدخين لتلك الأنواع سواء الفيب أو السجائر الإلكترونية أو التبغ المسخن، وهي لها أعراض وأمراض مصاحبة لها.

وأضاف "سالم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الإثنين، أن ما يسبب خطورة أيضا هي النكهات والإضافات غير المعروفة، موضحا أنه حتى  الآن لا يوجد مواصفات قياسية أو معايرة ثابتة لتركيب السجائر الإلكترونية، ولا يوجد استقرار على ما يوضع فيها، على عكس السجائر المعتادة.

وتابع، أن السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية، يوجد بها مكونات مثل مادة الجلسرين، والتي تعتبر سبب من مسببات نوع من أنواع الإلتهاب الرئوي الدهني أو الفشل التنفسي، وسبب الشبورة أو الدخان الكثيف الذي يخرج منها، والمواد المسرطنة موجودة فى جميع أنواع التدخين.

وأردف، أن غاز أول أكسيد الكربون له أعراض وأضرار كبيرة على الجهاز التنفسي؛ لأنه يحتل مكان الاكسجين حين دخوله لجسم الانسان والدورة الدموية، موضحًا أن الفيب يعتبر محلول يتم استنشاقه عقب تسخينه.

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الأمراض الصدرية السجائر السجائر الالكترونية الشيشة الإلكترونية الالتهاب الرئوي
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