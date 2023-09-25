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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة عظيمة، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري. 
وأكد وزير الأوقاف، أن جيل أكتوبر 1973 كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر
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