اعتقال 8 أشخاص خططوا للاستيلاء على السلطة في أرمينيا

أعلن جهاز الأمن الوطني الأرميني عن اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحضير للاستيلاء المسلح على السلطة.

وقال الأمن الأرميني في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد إن "أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وعن طريق العنف الذي يشكل خطرا على الحياة أو الصحة".

وأفاد البيان باعتقال ثمانية أعضاء من "الجماعة الإجرامية" دون ذكر أسمائهم، مؤكدا رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة "التحضير لاغتصاب السلطة".

وأشار إلى العثور خلال التفتيش على أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة.

وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ " لأذربيجان.