النيجر تعلن منع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

أعلنت النيجر منع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي، وفقا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ النيجر أطلقت سراح ستيفان جوليان، وهو مسؤول فرنسي كانت قوات الأمن تحتجزه هناك.

وذكرت الوزارة، أنّ قوات أمن النيجر ألقت القبض على جوليان، وهو مستشار للرعايا الفرنسيين في الدولة الأفريقية، في 8 سبتمبر.

إلى ذلك، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء احترازي، على ما ذكرت وزارة الدفاع «البنتاجون».

وعلقت الناطقة باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، بقولها إن وزارة الدفاع «تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي، إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز شمالًا».