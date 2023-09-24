بعد تصريح ميدو عن سحر الأهلي.. شوبير: «أنا اتخضيت»

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسائل نارية إلى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بعد تصريحات الأخير عن الأهلي بشأن مواجهة اتحاد جدة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

كانت قرعة مونديال الأندية، أسفرت عن مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي، على أن يواجه الفائز النادي الأهلي في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال ميدو مازحاً في تصريحات عبر قناة «السعودية»: «لازم الاتحاد ياخد باله الفترة الجاية.. أي حد بيلاعب الأهلي بيلاقي إصابات غير طبيعية.. هتلاقي صليبي ولاعيبة بتتوقف.. الاتحاد الفترة اللي جاية لازم يقرأوا قرآن ويخلي بلهم كويس جدًا»، وهو ما فسره معلقون باستخدام السحر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: «هذا الكلام يا ميدو لأ مرفوض.. والمقصود به صعب والمباراة الأخيرة أو قبل الأخيرة بين الأهلي والزمالك كان فيه 6 غيابات في الأهلي والأهلي فاز برضه».

وتابع: «أنا اتخضيت من كلام ميدو وكلنا بنتسلح بالقرآن والمسيحي بيتسلح بالانجيل وكل واحد طبيعي له طقوسه، وميدو من الناس اللي بحبهم فانزعجت جدا من الرسالة اللي عايز يوصلها».