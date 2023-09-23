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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تبحث تحضيرات مؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده أكتوبر

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
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بحث رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد؛ خلال اجتماع تشاوري اليوم السبت، التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان الاِجتماع التشاوري عقد في مدينة بنغازي الليبية؛ وحضره عدد من الخبراء بالقطاع والشركات وممثّلون عن منظمات المجتمع المدني، حيث نُوقشت أهم أهداف المؤتمر المُترقّبة لبدء إعمار مدينة درنة.
ودعا حماد إلى تكثيف جهود الجميع والعمل معًا يدًا بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة وجميع المدن والمناطق المنكوبة.

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البرلمان الليبي إعادة إعمار درنة منظمات المجتمع المدنى
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