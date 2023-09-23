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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شلبي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
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شارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

خضع شلبي لبرنامج تدريبي خاص في مران أمس الجمعة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

شهد مران الفريق مساء اليوم مشاركة مصطفى شلبي بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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مصطفى شلبى الزمالك نادي الزمالك
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