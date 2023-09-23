عرض الفيلم الوثائقي "نور على نور" في سينما زاوية

يحصل الفيلم الوثائقي نور على نور للمخرج كريستيان سور على عرضين في سينما زاوية، الأول يوم الإثنين 25 سبتمبر الساعة 7 مساءً وذلك بحضور المخرج والمونتير وكاتب السيناريو محمد مصطفى والمصورة أميرة مرتضى حيث يلي العرض مناقشة مع الجمهور، في حين يُقام العرض الثاني يوم الأحد 1 أكتوبر في الـ7 مساءً أيضاً وبذلك يعود الفيلم إلى القاهرة حيث شهد عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كان نور على نور قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، ونال تنويهًا خاصًا في مهرجان جان روش السينمائي الدولي في فرنسا، كما شارك في مهرجان طرابلس السينمائي ومهرجان الفيلم الإثنوغرافي الدولي في كيبيك ومهرجان ليالي الفيلم العربي في كوبنهاغن، ومهرجان السينما الإثنوغرافية في فيينا وافتتح أيضًا مهرجان أثينا السينمائي الإثنوغرافي.

كما عقد طاقم الفيلم محاضرات حول موضوعه في منتدى فرايبورغ السينمائي ومهرجان إثنو كينو السينمائي. وتُعقد حلقات نقاش حول الفيلم في مؤتمرات وجامعات، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية للدين والعقل والحياة في أوروبا، وجمعية دراسات الشرق الأوسط.

وتلقى الفيلم احتفاءً عالميًا وعربيًا إذ كتبت الناقدة المعروفة ديبورا يانج عبر موقع The Film Verdict مشيدة بالمخرج: "يساعد المخرج الدانماركي المتابعين في فهم اتساع العالم الداخلي للديانة الإسلامية"، وعربيًا كتب موقع رصيف 22 "ينتقل الفيلم في تطوره وبنائه من الخاص إلى العام ومن العام إلى الخاص بسلاسة".

تنطلق رحلة الفيلم من نصيحة صديق مصري للمخرج المتخصص في موضوع الإسلام السياسي بأن "التركيز على الظلام سيمنعك من أن ترى بوضوح، ابحث عن النور!"، ومن هنا تبدأ رحلة تأمل طويلة، تنطلق من القاهرة وتجوب صعيد مصر وصحراءها وريفها، رحلة تمتزج فيها الحوارات الحميمية مع الطقوس الروحانية الجماعية؛ بحثا عن معاني ودلالات النور كمفهوم ديني وروحاني.

حصل نور على نور على دعم من المبادرة الدنماركية المصرية للحوار (ديدي)، وانطلق في عرضه العالمي الأول في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية في مارس 2022. الفيلم من إخراج وتصوير كريستيان سور، إنتاج شركة حصّالة وبطولة المخرج الشاب محمد مصطفى (الذي قام بالمونتاج أيضاً) و أميرة مرتضى (التي شاركت في التصوير أيضاً) وآية الحسيني وسونيا حسن وماهر الشرنوبي وماجدة حبشي، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

يمكن مشاهدة الإعلان التشويقي للفيلم عبر زيارة الرابط التالي:

Light upon Light (2022)| Official Trailer