الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لوريان

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لنادي نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوريان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نانت، اليوم السبت، نظيره لوريان بملعب لا البواجور، في مباراة تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مصطفى محمد هجوم الكناري، بعدما غاب في مباراة الجولة الماضية عن التشكيل الأساسي لفريقه.

وسجل مصطفى محمد 4 أهداف في أول 4 مباريات لفريق نانت في الدوري الفرنسي، ليحتل وصافة قائمة هدافي المسابقة خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

تشكيل نانت

حراسة المرمى: ديسكامب

خط الدفاع: جيان كيفن، كومارت، كاستيليتو، ميرلين.

خط الوسط: أوجوستو، تشيرفيلا، مولت

وفي الهجوم: موسيس سيمون، مصطفى محمد ، ماتياس ألبيني.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، فيما يأتي لوريان في المركز الثاني عشر بـ6 نقاط.