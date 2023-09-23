الدوري الإنجليزي.. هالاند رأس حربة مانشستر سيتي أمام نوتنجهام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "الاتحاد"، معقل الفريق السماوي، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة من البريميرلييج.

واعتمد جوارديولا على إيرلينج هالاند لقيادة الهجوم إلى جانب فيل فودين وجوليان ألفاريز ويدعمهم من الخلف برناردو سيلفا والمتألق جيريمي دوكو.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام نوتنجهام فورست بتشكل كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - يوشكو جفارديول - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - برنادرو سيلفا - جيريمي دوكو.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.

يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد 5 مباريات من الموسم، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

