بأسلوب المغافلة.. حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم السبت ، بحبس سيدة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتها مشغولات ذهبية من مسكن سيدة بدائرة القسم باسلوب المغافلة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت عندما تم ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب " المغافلة " ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ.