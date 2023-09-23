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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تقرر تأجيل محاكمة متهمي طلائع حسم الإرهابية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمه الجنايات ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"  لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر.
أسندت النيابة للمتهمين العليا، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

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