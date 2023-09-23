170 محضرًا خلال حملات نظافة فى مركزين بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وبني مزار اليوم السبت من تحرير 170 محضرا، وذلك خلال حملات مكبرة لإزالة الإشغالات نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بطريق الدليل وشارعي الجمهورية وبورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والإزالات بالوحدة المحلية، أسفرت الحملة عن تحرير 142 محضر اشغال، منها 17 إشغال طريق و125إزالة إدارية.



ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية حررت 28 محضر إشغال طريق خلال حملة تمت بالتعاون مع شرطة المرافق بشارع الحسيني ونطاق حي وسط المدينة، لإزالة ورفع الاشغالات على حرم الطريق العام والأرصفة الجانبية، وذلك في إطار عودة الانضباط للشارع والطريق العام، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.



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