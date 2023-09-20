الدوري المصري.. الداخلية يقتنص فوزًا ثمينًا من إنبي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، فوزا غاليا على نظيره إنبي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد ، الظهير الأيسر عبدالعزيز السيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

بهذا الفوز تمكن فريق الداخلية من اقتناص أول ثلاث نقاط له فى جدول مسابقة الدوري.

كان ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، بدأ المباراة ضد إنبي، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبد العزيز سيد- أحمد عماد- محمود صابر-كريم يحيى.

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

وفي الهجوم: علي محمد الزهدي- محمد أسامة- محمد علاء.