بقيادة محافظ أسوان.. رفع 200 طن من التراكمات والمخلفات في حملة مكبرة

استدعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع المسئولين عن المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث قاد حملة مكبرة تضم العاملين بهذه القطاعات بنحو 120 عامل ومشرف وفنى ومهندس مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة برفع تراكمات القمامة والنظافة العامة ، مع شفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى بواقع 50 معدة وسيارة وذلك للقضاء على بؤر الطفح فى بعض المواقع بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

جاء ذلك عقب إجراء محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة للعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية شملت طريق السادات والمسلة والمدينة الصناعية القديمة ومطلع المحمودية وعمارات المهندسين والمحمودية وشرق البندر والشارع الجديد ، ورصد المحافظ خلالها بعض أوجه القصور فى قطاعات النظافة العامة والإشغالات والركن المخالف للسيارات والتعدى على الأرصفة والطريق العام .

وشدد المحافظ على أن الجولات الميدانية الصباحية المفاجئة تعتمد على ما يتم إرساله من المواطنين للمحافظ على الواتس آب الخاص به نتيجة التواصل الجماهيرى المباشر مع الجميع ، وهو الذى يتطلب من جميع المسئولين بذل أقصى جهد ممكن للقضاء على المشاكل فى مهدها ، والوفاء بمطالب وإحتياجات البسطاء .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بأن تقوم الحملة المكبرة بالتدخل السريع لتلافى جميع الملاحظات التى رصدها خلال الجولة الميدانية حيث نجحت فى رفع أكثر من 200 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة ، فضلاً عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة .

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