استقرار حذر بأسواق الذهب وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار الحذر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1932 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2532 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1899 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1477 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، وارتفع إلى مستوى 2225 جنيهًا.

واختتم التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، كما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية تقلبات سعرية محدودة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا، وارتفعت إلى مستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا.