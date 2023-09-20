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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عمر العوضي عن تأهله لأولمبياد باريس 2024: أتمنى الفوز بالميدالية الذهبية

عمر العوضي لاعب المنتخب
عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة
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قال عمر العوضي، لاعب منتخب مصر للملاكمة، إنه تعب كثيرا وبذل جهدا حتى فاز بذهبية بطولة أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف "عمر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: أن والدي مدربي وكان ورايا في كل لحظة ومسابنيش حتى حصدت الميدالية، وجهزت جيدا لهذه البطولة، لم أوفق في البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو، وكان ذلك في السنغال، وكانت البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس في المكان نفسه، لذلك كنت مصرا على الفوز بالميدالية الذهبية.

وتابع: "كنت أتدرب صباحا ومساءً وأتمنى الحصول على ذهبية أولمبياد باريس 2024، وبالطبع ستكون التدريبات أصعب ويجب زيادة معدلات التركيز".

وأردف: أهتم بالنظام الغذائي لأننا نقيس الوزن كل يوم، وكلما حققت الفوز في البطولة أقيس وزني الساعة السابعة وألعب المباراة التالية في الساعة الواحدة، وأنا ألعب ضمن وزن 71 كجم.

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