إحالة شخصين للجنايات بتهمة ترويج الأقراص المخدرة في المرج

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة شخصين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بقصد التربح بمنطقة المرج.

وفي وقت سابق، تسلمت نيابة المرج تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات عثر عليها بحوزة وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية وإحرز التليفونات المحمولة والسيارة المستخدمة في نقل المواد المخدرة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الترامادول بمنطقة المرج.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 4800 قرص من عقار "الترامادول" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).