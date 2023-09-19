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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يشارك في فوز النصر على برسبوليس بدوري أبطال آسيا

النصر وبرسبوليس
النصر وبرسبوليس
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فاز فريق النصر السعودي على مضيفه برسبوليس الإيراني، بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد آزادي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وسيطر النصر على المباراة بتواجد كريستيانو رونالدو وساديو ماني في الهجوم، وأحرز هدف العالمي الأول اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة 62، مستغلًا تمريرة بروزوفيتش العرضية الأرضية المميزة، وبعد 10 دقائق، نجح النصر في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد قاسم مستغلًا تمريرة عبد الرحمن غريب.

وبدأ النصر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - محمد قاسم.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

ويتواجد النصر السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.

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النصر السعودي برسبوليس الإيراني دوري ابطال اسيا
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