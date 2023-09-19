ضياء رشوان: الحوار الوطني يعبر عن التنمية السياسية في مصر

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار الوطني يضم جلسات عامة وجلسات خاصة، الجلسات العامة يتحدث فيها كل الحاضرين ومدة كل كلمة 4 دقائق، بينما الجلسة الخاصة يكون فيها عدد أقل، نحو 20 عضوا، يمثلون المؤيد والمعارض وعددا من المختصين، ويتناقشون حتى تتبلور الأفكار والمقترحات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك توصيات خرجت من الجلسات الخاصة الأخيرة، ويجب أن تعرض أولا على مجلس الأمناء قبل الإعلان عنها، وهي بصدد الإعلان عنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء أصدر بيانا اليوم بِشأن انتخابات الرئاسة، وهو الموضوع المحوري حاليا، وغدا الأربعاء هناك مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، وستعلن فيه عن كافة تفاصيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بالحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني، وشدد رشوان على أن الحوار الوطني ليس مناسبة، بل هو حالة يجب أن تستمر، ويجب أن تسير التنمية الاقتصادية مع التنمية السياسية، والحوار الوطني هو المعبر عن التنمية السياسية.