لايبزيج يحرج يونج بويز على أرضه بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق لايبزيج الألماني، فوزا كبيرا على يونج بويز السويسري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية لايبزيج كل من محمد سيماكان في الدقيقة 3 وكزافير شلاجر في الدقيقة 73 وبنيامين سيسكو في الدقيقة 90، فيما نجح يونج بويز في تسجيل هدف في الدقيقة 33 عن طريق ميشاك ايليا.

وبدأ لايبزيج المباراة أمام يونج بويز بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: يانيس بلاسفيتش

خط الدفاع: بينجامين هينريش - محمد سيماكان - كاستيلو لوكيبا - دافيد راوم

خط الوسط: تشافي سيمونز - كيفن كامبل - كزافير شلاجر - إيميل فورسبيرج

خط الهجوم: لويس أوبيندا - يوسف بولسن

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.