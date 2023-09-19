التعادل يحسم معركة ميلان ونيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستحوذ لاعبو ميلان على مجريات المباراة، وكان الفريق الأكثر خطورة على مرمى نيوكاسل، ورغم تفوقه في اللقاء، إلا أنه فشل في هز شباك منافسه بفضل تألق الحارس نيك بوب.

واعتمد لاعبو ميلان على التسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث اصطدمت البعض منها بالدفاع المنافس، وأخرى تمت إبعادها ببراعة من قبل حارس نيوكاسل، الذي نجح المتألق في التصدي لمجموعة كبيرة من التسديدات، بل ونفذ تصديات رائعة، حيث بلغ إجمالي التسديدات التي أنقذها 8، منها 4 داخل منطقة الجزاء.

وبدأ ميلان المباراة أمام نيوكاسل بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك - رادي كرونيتش - توماسو بوبيجا

خط الهجوم: صامويل شوكويزي - أوليفيه جيرو - رفاييل لياو

فيما بدأ نيوكاسل المباراة بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بورن

خط الوسط: شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ساندرو تونالي