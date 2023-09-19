المنيا.. رئيس مطاي يتابع استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم الثلاثاء تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة لعدد ١٢ حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع منبال و ابو عزيز وبردنوها وحي غرب حيث تم ازالة ٦ حالات بمجلس قروي منبال باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور السيد عادل عبد الوهاب رئيس قريه منبال ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية.

كما تم ازاله عدد ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بحى غرب المدينة بحضور السيد منتصر عبد الحميد رئيس الحى ومسئولي التنظيم ومدير الازالات.

وجرى إزالة عدد حالتي تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع بردنوها بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه

وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي ابو عزيز من ازالة ١ حالة بحضور هشام عبد الحليم رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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