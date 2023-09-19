دوري أبطال أوروبا.. تشكيل لايبزيج الألماني أمام يونج بويز السويسري

أعلن ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يونج بويز السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ملعب "سويس وانكدورف"، معقل يونج بويز، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واعتمد روزه على يوسف بولسن لقيادة الهجوم إلى جانب لويس أوبيندا ويعاونه كل من تشافي سيمونز وكيفن كامبل وكزافير شلاجر.

ويبدأ لايبزيج المباراة أمام يونج بويز بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: يانيس بلاسفيتش

خط الدفاع: بينجامين هينريش - محمد سيماكان - كاستيلو لوكيبا - دافيد راوم

خط الوسط: تشافي سيمونز - كيفن كامبل - كزافير شلاجر - إيميل فورسبيرج

خط الهجوم: لويس أوبيندا - يوسف بولسن

ويحتل لايبزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 9 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر بـ12 نقطة بعد 4 جولات من المسابقة، فيما يأتي يونج بويز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 11 نقطة بعد 4 جولات.

