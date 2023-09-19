دوري أبطال أوروبا.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام نيوكاسل

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ميلان المباراة عن ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واعتمد بيولي على الفرنسي أوليفيه جيرو لقيادة الهجوم إلى جانب سامويل شوكويزي ورفاييل لياو، ويعاونه من الخلف كل من لوفتوس تشيك ورادي كرونيتش.

ويبدأ ميلان المباراة أمام نيوكاسل بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك - رادي كرونيتش - توماسو بوبيجا

خط الهجوم: سامويل شوكويزي - أوليفيه جيرو - رفاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة بعد 4 جولات، فيما يأتي نيوكاسل في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد 4 جولات