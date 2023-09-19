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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد بيبو: توقيع غرامة مالية على كهربا.. كلام كاذب

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي
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قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا  لمحمود كهربا في سهرة رفقة أصدقائه في أحد الأماكن، معلقين أنها قبل مباراة المصري وأنه تم تغريم اللاعب نصف مليون جنيه، وأكد المصدر أنه لم يتم تغريم اللاعب أو مناقشة الأمر في الأساس.

ويغيب كهربا عن الأهلي اليوم أمام المصري بسبب الإيقاف، وتواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة في البطولة التي خسرها الأهلي لصالح الفريق الجزائري.

وأضاف بيبو أن: «محمود كهربا لم يصدر ضده أي قرار تأديبي وقد شارك اللاعب اليوم في مران المستبعدين من مباراة المصري البورسعيدي برفقة حسين الشحات وأكرم توفيق تحت إشراف كارلوس برينجر مساعد مارسيل كولر».

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