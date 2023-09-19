أحمد فتوح يخوض تدريبات تأهيلية خاصة في مران الزمالك

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي أحمد فتوح برنامجا تدريبيا خاص في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .