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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية بعد التعافي من الإصابة

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
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شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد سيد  "زيزو" صانع العاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب  الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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