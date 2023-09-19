حزب المؤتمر: لقاء السيسى ومحمد بن زايد يستهدف تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدولة الإمارات الشقيقة ولقاءه مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

وأضاف السعيد غنيم، أن البلدين تربطهما علاقات متجذرة، ومن ثم هذا اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة وأن إن العالم بصدد تشكيل تكتلات إقتصادية، و تكامل اقتصادي بين دول العالم، خاصة في ما ظهر في تجمع البريكس وقمة العشرين.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إلى أن اللقاء يأتي أيضا في إطار دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة ومواجهة التحديات المشتركة.